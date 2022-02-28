شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه مع الزمالك قبل العودة للبيت الكبير = 7 بطولات ×125 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية إعلان أسامة نبيه نجم الزمالك السابق الانضمام للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعد توجيه الشكر لمدحت عبد الهادى وأمير عزمى مجاهد عقب الخسارة من الوداد المغربى بدورى أبطال أفريقيا.

أسامة نبيه أحد أهم نجوم الزمالك السابقين، وكان من ضمن ناشئى النادى ثم انتقل للترسانة عام 1995، ليعود للزمالك عام 1996، واستمر بالفريق الأول حتى العام 1999، ثم خرج لرحلة احتراف وعاد إلى الزمالك مرة أخرى، ومنه إلى المحلة، ثم الاتصالات.

مسيرة أسامة نبيه مع الزمالك حافلة بالإنجازات، حيث توج مع الفريق الأبيض بالدورى مرتين مواسم 2000 /2001، 2002/2003 وتوج ببطولة كأس مصر 1999، وأحرز بطولة السوبر المحلى 2002.

كما ساهم نبيه مع الزمالك لقيادة الفريق الأبيض لثلاث بطولات أفريقية، هى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى 1996، وكأس الكؤوس الأفريقية 2000، وكأس السوبر الأفريقى 1997 .

وصلت مشاركات أسامة نبيه مع الزمالك إلى 125 مباراة، سجل فيها 30 هدفا، منها 122 مباراة بالدورى سجل فيها 28 هدفا، ومباراة سوبر أفريقى وسجل هدفا، وسوبر مصرى وسجل هدف أيضا، وكأس مصر وأحرز هدفا.