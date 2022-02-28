شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طلب مهاجم الأهلي من موسيماني بعد الخسارة من صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب حسام حسن، مهاجم الأهلي، المشاركة مع الفريق بشكل أساسي خلال الفترة الماضية بعدما تسببت عدم المشاركة بشكل أساسى فى عدم ظهوره بشكل جيد، ويرى حسام حسن أن الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني لم يمنحه الفرصة الكافية للتعبير عن قدراته الفنية بشكل جيد.

وأكد حسام حسن أنه يحتاج المشاركة أساسياً، ولأكثر من مباراة مُتتالية، حتى ينجح فى التعبير عن قدراته التهديفية لأن المشاركة الأساسية تمنح أى لاعب "فورمة" المباريات والقدرة على إظهار كل ما لديه من قدرات فنية.

وشارك حسام حسن كبديل فى مباراة الفريق أمام صن داونز أمس الأول، السبت، فى بطولة أفريقيا التى خسرها الأهلي بهدف نظيف غير أن اللاعب لم يُسجل لأنه شارك لمدة دقائق قليلة وتحديداً فى 89 بديلاً للمالى آليو ديانج.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو مساء غد، السبت، باستاد الاسكندرية فى الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، عقد بيتسو موسيمانى جلسة مع مهاجمه محمد شريف الذى يعانى من الصيام التهديفى الفترة الأخيرة، وأكد موسيمانى لهداف الدوري الموسم الماضى أنه يثق جيداً فى قدراته وأن غياب الأهداف أزمة تواجه أعتى المهاجمين فى العالم، وينبغى ألا يتأثر بها ويتخطى هذه المرحلة بسرعة شديدة، مطالباً اللاعب بعدم الالتفات للانتقادات الجماهيرية التى سوف تزول حينما يعود لممارسة هوايته المعروفة بهز الشباك.

ويعيش محمد شريف مهاجم الأهلى ومنتخب مصر أزمة تهديفية الفترة الأخيرة بعدما ابتعد عن حسابات المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، الذى وضعه على مقاعد البدلاء في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون بجانب صيامه التهديفي مع الأهلى الفترة الأخيرة.

وشارك محمد شريف فى 4 مباريات فقط بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بواقع 54 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع خلالها، وكانت أطول مشاركاته فى لقاء كوت ديفوار لمدة 29 دقيقة فقط، كما تعرض شريف لموقف أكثر صعوبة، بعد الدفع به أمام الكاميرون فى نصف النهائي، ثم استبداله عقب 12 دقيقة فقط.