شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: لا أحب إقحام اسمى فى ترشيحات نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى سموحة، على الأنباء التى تتردد حول انضمامه للجهاز الفنى لنادى الزمالك فى حال تولى هيكتور كوبر تدريب القلعة البيضاء خلفا لكارتيرون، وكتب ناجى على صفحته، "رغم مكان ومكانة نادى الزمالك أحد قُطبى الكُره المصرية، وهو غنى بأبنائه، أنا لا أحب إقحام اسمى فى ترشيحات العمل فى نادى الزمالك مع الأمنيات بالتوفيق لنادى الزمالك وأبنائه بالقيام برفعة ناديهم وهم قادرون على ذلك كل التوفيق".

فى سياق متصل، تعقد إدارة نادى الزمالك اجتماعا مهما اليوم مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق للتفاوض معه حول فسخ تعاقده وديا، بسبب سوء النتائج الفترة الأخيرة، وهو ما يؤثر على مسيرة الفريق فى الموسم الحالي، وأصبح الفريق يواجه شبح الخروج من بطولة افريقيا بالنسخة الحالية.

ومن المنتظر عرض إدارة الزمالك على المدير الفنى الفرنسى الرحيل بصورة ودية والحصول على شهر واحد فقط شرط جزائى بقيمة 150 ألف دولار، بدلا من الحصول على شهرين كشرط جزائي.