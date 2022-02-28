شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن جدول المرحلة النهائية لتحديد بطل المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن جدول المرحلة النهائية لدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2021/2022 والذى يقام على دورتين مجمعتين.

تقام الدورة المجمعة الأولى أيام 9 ,10,11مارس الجارى، فيما تقام الدورة المجمعة الثانية أيام 29,30,31 مارس الجارى أيضا. وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى ختام الدورى 31 مارس المقبل فى السادسة مساءً.

وأصدر اتحاد اليد تعميما على جميع أندية دورى المحترفين بشأن مشاركة اللاعب الدولى أو اللاعب بقوام المنتخب الأول و2002 أو 2004.

وجاء التعميم بمشاركة اللاعب 3 مباريات فى الأسبوع بشهر فبراير خلال الفترة من 5 حتى 18 فبراير، وخلال شهر مارس يسمح للاعب الدولى بالمنتخب الأول أو 2002 و2004 باللعب 3 مباريات فى الأسبوع خلال الفترة من 5 حتى 11 مارس المقبل.

أما خلال شهر أبريل فيسمح باللعب 3 مباريات خلال شهر أبريل بالكامل، وخلال شهر مايو 3 مباريات خلال الفترة من 30 أبريل حتى 6 مايو المقبل.