شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية محمود متولى للمشاركة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهازالطبى للأهلى جاهزية محمود متولى لاعب الفريق للمباريات المقبلة محلياً وأفريقياً، موضحاً أن اللاعب لم يعد يعانى من أى آثار للإصابة التى لحقت به مؤخراً وحرمته من تدريبات ومباريات الفريق الماضية.

وقال الجهاز الطبى للأهلى، إن مشاركة محمود متولى فى المباريات أمر يعود للجهاز الفنى للفريق لأن دور الجهاز الطبى انتهى مع اللاعب.

وأضاف الجهاز الطبي، أن التقارير الطبية لمتولى وبرنامجه التأهيلى الذى خضع له فى أكاديمية سبيتار بالدوحة جاءت مميزة للغاية، واللاعب تعافى نهائياً وبات فى حالة بدنية جيدة للغاية.

ويسعى الجهاز الفنى للأهلى لتجهيز مدافع الفريق محمود متولي للعودة تدريجيًا للمباريات حسب تقرير الجهاز الطبى الذى أكد أن اللاعب بات جاهزًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية لكن لابد أن تتم هذه العودة بشكل تدريجى حتى لا تحدث انتكاسة طبية فى حالة اللاعب.

وإجمالا شارك محمود متولى فى 18 مباراة فقط مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 967 دقيقة لعب، لم يسجل أو يصنع وتلقى إنذارين، وتوج مع المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا والدورى الممتاز والسوبر المصرى.

ويستعد الأهلى لمباراة فاركو المقرر لها مساء غد، الثلاثاء، فى الدورى الممتاز.