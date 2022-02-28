شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات تجديد موسيماني مع الأهلي وتفاصيل العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير النادي الأهلي حسم مصير الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني، المدير الفني للفريق، بعدما اشتد الجدل حول تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وبعد نجاح موسيماني فى قيادة الأهلي للفوز ببرونزية مونديال الأندية الأخير بالإمارات ذهب البعض إلى أن الأهلي سيُجدد عقد موسيماني سريعاً، قبل أن يتم تجميد الملف، الأمر الذى أثار التكهنات حول مستقبل المدير الفني مع المارد الأحمر.

مصدر فى الأهلي قال لـ"الخليج 365"، إن إدارة النادى استقرت على تجديد عقد موسيماني، رغم خسارة الفريق الأخيرة من صن داونز الجنوب أفريقي ببطولة أفريقيا.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تنتظر الوقت المناسب لإعلان تجديد عقد المدير الفنى لأن الفريق يخوض حالياً ارتباطا مُتتالية محلية وأفريقية.

وأوضح المصدر أن الأهلي اتفق مع مويرا، زوجة موسيماني ووكيل أعماله فى نفس الوقت، على تجديد عقد المدير الفني 3 مواسم مقابل 180 ألف دولار شهرياً فى أول موسم، و190 ألفاً فى الموسم الثاني، و200 ألف دولار شهرياً فى الموسم الثالث، وأشار المصدر إلى أن عقد الموسم الثالث بين موسيماني والأهلي سيتم تفعيله بموافقة الطرفين قبل التجديد.

وعن الشرط الجزائي قال المصدر، ستكون مدته 3 أشهر، ويمنع هذا الشرط موسمياني من الرحيل فجأة عن الفريق، فلابد من إخطار الأهلي قبل الرحيل بأسبوعين على الأقل وألا يكون الأهلي لديه مباراة مهمة أفريقية أو مباراة محلية مع أول 6 فرق فى الدوري الممتاز.