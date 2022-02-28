شكرا لقرائتكم خبر عن تليفونات بني سويف يجهز بدلاء بيراميدز لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، خوض مباراة ودية الاثنين في إطار الإعداد لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع نادي تليفونات بني سويف فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، بملعب الدفاع الجوي، حيث سيدفع إيهاب جلال بالبدلاء الذين لم يشاركوا فى مواجهة الصفاقسى أمس الأحد من أجل تجهيزهم.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب يوم 4 مارس المقبل في الدوري الممتاز على استاد الجبل الأخضر، بعد الانتصار مؤخرا على الصفاقسي التونسي والوصول للنقطة 9 في جدول المجموعة الأولى الكونفدرالية.