شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى: أرفض تشويه صورتى ولم ندخر جهدا للنهوض بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أمير عزمى مجاهد، مدرب فريق الزمالك السابق، على قرار إقالته من الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون عقب الخسارة من الوداد المغربى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وقال أمير فى بيان نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، "فى البداية أعرب عن حزنى الشديد كأحد أبناء الزمالك لتراجع نتائج الفريق الفترة الأخيرة، ويشهد الله أننا لم ندخر جهدا فى سبيل النهوض بمستوى الفريق والظهور بأفضل صورة..

وأود أن أشير إلى أننى لم يسبق لى أن أفتعل أى مشكلة، سواء عندما كنت لاعبا أومدربا، وأرفض تشويه صورتى أو اتهامى بسوء السلوك أثناء مباراة الوداد الأخيرة دون وجه حق، وبشهادة الجميع ووفقا للقطات التى أظهرها بث المباراة أننى كنت أحاول توجيه اللاعبين فى الملعب وابعادهم عن المشكلة التى حدثت خارج الخطوط، للحفاظ على تركيزهم.

وأتمنى التوفيق لنادى الزمالك الكيان العريق فى الفترة المقبلة،وأن يظل الفريق على منصة التتويجات ويحصد المزيد من الألقاب، كما أعلن احترامى الكامل لقرارات مجلس إدارة النادى وأتمنى لهم التوفيق".