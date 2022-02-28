شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره فيوتشر، في المباراة المؤجلة من مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى العام، والتي تقام باستاد القاهرة الدولى .

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع فيوتشر بعد غد الأربعاء، في الثامنة مساءا، والتي تشهد عودة حازم إمام، ظهير أيمن الفريق بعد أن تماثل للشفاء من الإصابة التى تعرض لها في الفترة الماضية، وكانت عبارة عن كدمة في العضلة الأمامية، وكان جاهزًا للمشاركة مع فريقه فى مواجهة الوداد المغربى والتى خسرها الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

موقف الزمالك وفيوتشر في جدول الدورى

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 6 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 9 .

ويحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

نتيجة الزمالك وفيوتشر فى آخر مباريات الدورى

وخسر الزمالك أمام سموحة بهدفين دون رد ، فى آخر لقاء خاضه بالدورى، فى المقابل تغلب فيوتشر على المقاولون العرب بهدف نظيف.