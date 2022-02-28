شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يجتمع بجمال علام فى اتحاد الكرة للتجهيز لمباراتي السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مقر اتحاد الكرة من أجل الاجتماع بجمال علام رئيس اتحاد الكرة للتنسيق لمباراتي السنغال المقرر لهما يوما 25 و 29 مارس المقبل فى التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتشهد جلسة جمال علام وكيروش الاتفاق على بعض الأمور الخاصة بمباراتى منتخب مصر والسنغال، والتأكيد على توفير اتحاد الكرة لجميع طلبات الجهاز الفنى للمنتخب.

وحصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، على تسجيل لمباراة الزمالك والوداد المغربى التى أقيمت مساء السبت الماضى بدورى أبطال أفريقيا، لتقييم أداء لاعبى الأبيض قبل مباراتىّ السنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويضم الزمالك عدداً من اللاعبين الدوليين، مثل محمد أبو جبل ومحمود الونش وإمام عاشور ومحمود علاء وأحمد فتوح.

ودخل الثنائى أحمد ياسر ريان وأحمد حسن كوكا مهاجما ألتاى وقونيا سبورت التركيين، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، قبل مباراتى الفراعنة أمام السنغال يومىّ 25 و29 مارس المقبل، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.