شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يقترب من حراسة عرين الزمالك أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من حراسة عرين فريقه فى مواجهة فيوتشر المقرر لها مساء الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يأتى ذلك لأن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، كان قد اتفق مع حارسى المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد على التبادل بينهما فى المباريات، بحيث يتولى أبو جبل حراسة عرين الزمالك فى المواجهات الأفريقية وأن يصبح عواد حارس مرمى الفريق فى الدورى.

ومن المنتظر أن يتولى عواد حراسة عرين فريقه فى مواجهة فيوتشر، خاصة أن الوقت ما بين مواجهة الوداد المغربى التى أقيمت مساء السبت فى المغرب وخسرها الزمالك بنتيجة 3 / 1 وبين مواجهة فيوتشر قريبة، الأمر الذى قد يؤدى لتعرض اللاعبين للإجهاد، وهو ما سيدفع الجهاز الفنى لإجراء بعض التغييرات على التشكيل.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 6 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 9.

ويحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9.