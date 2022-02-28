شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لجماهير الأهلى بدوري الأبطال رغم الهزيمة من صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هزيمة لم يتوقعها أشد المتشائمين من عشاق القلعة الحمراء فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعدما خسر الأهلي بهدف نظيف أمام ضيفه صن داونز، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولي.

ورغم الهزيمة الصادمة لجماهير الأهلى التى كانت تمني النفس بمواصلة التفوق التاريخي على بطل جنوب أفريقيا، إلا أن هناك بشرى سارة بعد نتائج أول مباراتين خاضهما الأهلي وذلك من آخر نسختين توج بهما الفريق الأحمر بطلاً لدورى الأبطال.

النسخة الحالية

الأهلي بدأ مشواره فى النسخة الحالية بالتعثر بالتعادل السلبي أمام الهلال السوداني خارج الديار، ثم خسر أمام صن داونز بهدف نظيف، ومازالت حظوظ الأحمر قوية فى التأهل لربع النهائي والدفاع عن اللقب الذي يحمله عن آخر نسختين.



الاهلى

نسخة 2020

فى تلك النسخة استهل النادي الأهلي مشواره بالمجموعات بالهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي، ثم الفوز على الهلال السوداني بالقاهرة بنتيجة 2/1، والفوز 2-0 على بلاتنيوم الزيمبابوى، ثم التعادل أمام نفس الفريق خارج الديار بنتيجة 1/1، والفوز على النجم الساحلي 1/0، وأخيراً التعادل مع الهلال 1/1، ليصعد الأهلي كثاني مجموعته.

وفى النهاية وصل الأهلي إلى المباراة النهائية وتغلب على الزمالك بنتيجة 2/1 ليتوج بالأميرة الأفريقية التاسعة.

نسخة 2021

بدأ الأهلي مشواره فى دور المجموعات بالنسخة الماضية بالخسارة أمام سيمبا التنزاني خارج الديار بنتيجة 1/0، ثم التعادل على أرضه أمام فيتا كلوب بنتيجة 2/2، والفوز على نفس الفريق خارج الديار 3/0، ثم التعادل مع المريخ السودانى 2 /2، وأخيراً الفوز على سيمبا بنتيجة 1/0 ليتأهل الأهلي كثاني مجموعته أيضاً.

وفى النهاية حصد الأهلي اللقب العاشر في تاريخه والثاني على التوالي بعد التغلب على كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.