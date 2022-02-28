موعد مباراة الأهلي وفاركو فى الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى مع فاركو فى إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، والتي تقام ببرج العرب بالإسكندرية، بعدما أغلق الفريق صفحة صن داونز فى دورى الأبطال أمس الأول السبت.

موعد مباراة الأهلى وفاركو

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع فاركو غدا الثلاثاء فى الثامنة مساءً، بعد الفوز فى المباراة السابقة على مصر المقاصة بأربعة أهداف دون رد.

موقف الأهلى وفاركو في جدول الدورى

يحتل المارد الأحمر المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 لقاءات فاز فى 7 مباريات وتعادل فى لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه سبعة.

ويتواجد فاركو فى المركز السابع برصيد 15 نقطة، من 10 مباريات، فاز فى 5 مباريات و خسر مثلها، وسجل لاعبوه 7 أهداف واهتزت شباكهم بـ 10 أهداف.

نتيجة الأهلى وفاركو فى آخر مباريات الدورى

فاز الأهلى فى آخر مباراة خاضها بالدورى أمام مصر المقاصة بأربعة أهداف دون رد، بينما خسر فاركو من طلائع الجيش بهدف دون رد.