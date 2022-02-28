بتسريب صوتي واتهام بالخيانة.. هل يفلت الزمالك من شبح الشرط الجزائي لكارتيرون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يبدو أن ساعات باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أصبحت معدودة داخل جدران القلعة البيضاء، خاصة بعد التصريحات النارية التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وبعد خسارة الزمالك أمام الوداد المغربي بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، اشتعلت الأمور بين كارتيرون ومرتضى منصور وباتت الأوضاع غير مستقرة خاصة عقب تحويل المدرب الفرنسي للتحقيق.

وعلم يلا كورة، أن هناك جلسة ستجمع بين مجلس إدارة نادي الزمالك والمدرب الفرنسي ظهر اليوم الاثنين بعدما عيّن مرتضى منصور كل من أسامة نبيه وأحمد عبدالمقصود في الجهاز الفني للفريق الأبيض بدلا من مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد بجانب أيمن طاهر (مدربا للحراس).

تسريب صوتي واتهام بالخيانة

رئيس نادي الزمالك خرج في تصريحات مساء أمس الأحد، أكد خلالها أن كارتيرون "خائن"، كما شدد على أن المدرب الفرنسي اتفق بالفعل مع نادي سعودي "لم يذكر اسمه" على تولي المهمة الفنية للفريق بعد الرحيل عن الزمالك.

وقال مرتضى: "كارتيرون بيجهز للهروب للمرة الثانية، مدرب خائن، يحصل على كامل مستحقاته وسأتقدم بشكوى رسمية ضد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وتابع: "لم أر كارتيرون سوى مرة واحدة، كل طلباته مجابة، أمتلك تسجيل (فويس) لكارتيرون مع وكيله يقول له (أنت فاشل، أنا سأتعامل مباشرة مع رئيس النادي السعودي وسأتفق معه)".

وواصل: "هناك مدرب أجنبي سيحل بدلا منه، (مش إنت عاوز تمشي وتسينا.. هانجيب مدرب)، لم أفسخ عقد كارتيرون، هو من فسخ وهو من خان".

وأتم: "كارتيرون يريد الحصول على (قرشين من هنا ومن هنا)، الجمهور (روحه في مناخيره منه ومن بعض اللاعبين)".

تضارب تصريحات

فور استلام مرتضى منصور مهمته في رئاسة نادي الزمالك، أعلن موقفه بشأن استمرار كارتيرون في منصبه، خاصة وأن المدرب الفرنسي سبق ورحل عن النادي في منتصف الموسم وبالتحديد قبل مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020.

وقال مرتضى في أولى مؤتمراته الصحفية فور عودته لرئاسة النادي: "ليس لدي أزمة مع كارتيرون وأمير مرتضى عضو مجلس الإدارة عقد جلسة أمس مع المدرب الفرنسي أكد خلالها على رغبته في الاستمرار مع الفريق".

وتابع: "أرحب باستمراره، لكن سيعود الانضباط للفريق الأول من جديد، لن أسمح بتكرار أي سقطات مرة أخرى من بعض اللاعبين".

وعقب التعادل أمام بترو أتلتيكو الأنجولي (2-2) في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، كان لمرتضى تعليق على أداء الفريق ومستقبل كارتيرون.

وقال رئيس الزمالك: "كارتيرون مستمر وروح الفريق كانت السبب في عودة الزمالك أمام بترو أتليتكو وتحقيق التعادل".

ثم تغير موقف رئيس الزمالك بعد خسارة الزمالك أمام سموحة بالدوري بنتيجة 2-0، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري we المصري.

رئيس الزمالك قال في تصريحات صحفية: "لن أتحدث فنيًا عن أداء الزمالك، لكن هل وأنا عندي مباراتين مهمتين يحدث تغيير في أوضة اللبس؟".

وتابع: "هو فيه مدرب يقعد 9 لاعبين منتخب مصر على الدكة، حديثك في المؤتمر الصحفي لا يصح".

وأضاف:"إذا كنت الشرط الجزائي (مضايقك)، لا أنا عندي فريق الزمالك وجماهيره أهم من الشرط الجزائي 100 مرة".

وقبل لقاء الوداد المغربي، خرج أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك ودافع عن المدرب الفرنسي وقال: " بالتأكيد لا يرغب لاعب أو جهاز فني في الخسارة أو التعادل، كان هناك ضغطا كبيرا على الجهاز الفني واللاعبين، لا أقول من جماهير الزمالك لأن من حقها طلب أي شيء أو توجيه اللوم لنا".

وتابع: "هناك حملة إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخاذل اللاعبين أو تعمد تحقيق الجهاز الفني لنتائج سلبية، في النهاية نعمل كفريق واحد ولا توجد سوء نوايا داخل الفريق، ونريد أن نزيل الضغوط من على اللاعبين".

وعقب الخسارة أمام الوداد بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، خرج رئيس الزمالك متهما المدرب الفرنسي أنه لا يتق الله في اختياراته بشأن التشكيل.

وقال مرتضى: "كارتيرون لم يتق الله في التشكيل أو التغيرات في مباراة الوداد المغربي، وفي الشوط الثاني الوداد لم يأتَ إلا في آخر 5 دقائق من المباراة".

وتابع: "هل مذكور في القرآن ألا تقوم بالتغييرات إلا في الدقيقة 60؟".

وواصل: "كارتيرون أول سؤال سأوجه له في التحقيق انت عاوز تكمل معانا؟ هناك أخطاء تكررت منه خلال الفترة الماضية بشكل متعمد سواء في التشكيل أو إشراك بعض اللاعبين في بعض المراكز".

وأكمل: "كارتيرون لا يريد أن يتقي الله وهناك شخص ما يحرضه على فعل ذلك ضد الزمالك، وأنا أرى أن هناك لاعبين لا تستحق ارتداء قميص الزمالك وانت متمسك برأيك".

ماذا يقول عقد كارتيرون؟

حديث مرتضى منصور عن "الشرط الجزائي" في عقد كارتيرون فتح الباب أمام ما يتضمنه عقد المدرب الفرنسي.

وعاد كارتيرون لنادي الزمالك في الموسم الماضي (في ولاية مجلسة حسين لبيب) بعد فترة قضاها بين صفوف التعاون السعودي، ليقود الأبيض إلى لقب الدوري الـ13 في تاريخه.

وتضمن عقد المدرب الفرنسي على بعض البنود التي تتعلق بالتزامه تجاه نادي الزمالك والعكس.

البنود المتعلقة بالتزام نادي الزمالك هي:

1-سكن مناسب يتكون من فيلا وحمام سباحة.

2-سيارة مناسبة وسائق سيارة.

3- عدد (2) تذكر سفر درجة رجال الأعمال في كل موسم.

4-محمول شريحة دولية.

5-ويحصل كارتيرون خلال موسم 2021-2022 على راتب شهري 130 ألف دولار غير شامل الضرائب، على أن يرتفع لـ140 ألف في الموسم المقبل، و150 في 2023-2024.

وهناك 6 حالات يمكن للزمالك من خلالها انهاء التعاقد مع المدرب الفرنسي كما يلي:

1-الاخلال بأي من بنود هذا الملحق

2-التصرف اتجاه الفريق و/أو أي من أفراده باستهتار أو بإهمال.

3-التصرف بأي طريقة تسيء إلى النادي أو سمعة النادي.

4-الفشل في تنفيذ التزاماته الواردة بهذا العقد نتيجة لغيابه المتكرر.

5-غياب غير مفسر لمدة أكثر من 10 أيام من غير الحصول على موافقة النادي.

6-أصيب بمرض مزمن يمنعه من تأدية التزاماته.

أما عن الشرط الجزائي، فيجوز لأي من الطرفان إنهاء هذا العقد دون سبب في أي وقت بعد 30 يوم من تاريخ استلام اخطار من الطرف الأخر ("اخطار الانهاء").

وفي هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء سداد تعويض صافي مبلغ 300 ألف دولار أمريكي للطرف الأخر في خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ استلام اخطاء الانهاء من الطرف.

هل يفلت الزمالك من شبح الشرط الجزائي؟

رئيس الزمالك في تصريحاته أمس الأحد، أكد أنه سيشكو كارتيرون إلى فيفا لتفاوضه مع ناد آخر وهو على ذمة الزمالك، مشددا على أنه سيستند على التسجيل الصوتي بين المدرب ووكيله ليُثبت أن كارتيرون هو من طلب فسخ العقد وليس الزمالك، ما يعني إعفاء النادي الأبيض من دفع الـ300 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي المنصوصة في عقده.