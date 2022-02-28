أمير عزمي: أرفض اتهامي بسوء السلوك.. واحترم قرارات مجلس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني لنادي الزمالك، أنه يحترم قرارات مجلس إدارة نادي القلعة البيضاء، مشيراً إلى أنه يرفض اتهامه بسوء السلوك.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، أعلن استبعاد كلاً من مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد من الجهاز الفني لنادي الزمالك، بسبب سوء السلوك.

وكتب أمير عزمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في البداية أعرب عن حزني الشديد كأحد أبناء الزمالك لتراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ويشهد الله أننا لم ندخر جهدا في سبيل النهوض بمستوى الفريق والظهور بأفضل صورة".

وأضاف: "أود أن أشير إلى أنني لم يسبق لي أن أفتعل أي مشكلة سواء عندما كنت لاعبا أومدربا، وأرفض تشويه صورتي أو اتهامي بسوء السلوك أثناء مباراة الوداد الأخيرة بدون وجه حق، وبشهادة الجميع ووفقا للقطات التي أظهرها بث المباراة أنني كنت أحاول توجيه اللاعبين في الملعب وابعادهم عن المشكلة التي حدثت خارج الخطوط، للحفاظ على تركيزهم".

واختتم: "أتمنى التوفيق لنادي الزمالك الكيان العريق في الفترة المقبلة،وأن يظل الفريق على منصة التتويجات ويحصد المزيد من الألقاب، كما أعلن احترامي الكامل لقرارات مجلس إدارة النادي وأتمنى لهم التوفيق".

جدير بالذكر أن مرتضى منصور أعلن عودة أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود إلى الجهاز الفني للزمالك خلفاً لمدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد.