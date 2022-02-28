ذا صن تكشف ماذا قال صلاح لجورجينيو في نهائي كأس كاراباو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أثار محمد صلاح نجم ليفربول الجدل، بعد أن وجه كلمة لجورجينيو قائد تشيلسي، أثناء التقدم لتسديدة ركلة ترجيح للبلوز في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

واستطاع ليفربول الفوز على تشيلسي، بركلات الترجيح 10-11، بعد أن وصلت المباراة إلى الشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي.

واستطاع محمد صلاح تسجيل الركلة الخامسة لليفربول، وأثناء تقدم جورجينيو لتسديدة الركلة الخامسة لتشيلسي، تحدث "مو" مع قائد البلوز.

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزي، أن صلاح قال لجورجينيو "لا تقفز"، ونجح لاعب تشيلسي من تسجيل ركلة الترجيح الخامسة للبلوز.

وكان جورجينيو قفز أثناء تسديد ركلة الترجيح منتخب بلاده إيطاليا، ضد منتخب إنجلترا وتصدى لها جوردان بيكفورد في نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020، الذي انتهى بفوز منتخب الأتزوري.

ويذكر أن هناك علاقة طيبة تجمع بين محمد صلاح وجورجينيو، حيث قام "مو" بالتصويت للإيطالي في جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاءت اختيارات صلاح كالتالي: "المركز الأول جورجينيو، لاعب تشيلسي ومنتخب إيطاليا، المركز الثاني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، المركز الثالث روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ ومنتخب بولندا".

ورفع صلاح رصيده مع ليفربول بخمسة ألقاب، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، كأس كاراباو.