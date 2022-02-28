ألمانيا ترغب في إقصاء روسيا من بارالمبياد بكين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قال فريدهيلم جوليوس بيوتشر رئيس اللجنة البارالمبية الألمانية إنه يرغب في حظر مشاركة روسيا في دورة الألعاب البارالمبية التي تفتتح يوم الجمعة المقبل في العاصمة الصينية بكين.

وقال بيوتشر في تصريحات نشرتها صحيفة "فيلت" الألمانية اليوم الاثنين إنه يقترح مثل هذه الخطوة على أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية بعد الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.

وقال بيوتشر إنه رغم أن الرياضيين الروس لا صلة لهم بالصراع، يجب اتخاذ إجراء ضد "الهجوم الذي ينتهك القانون الدولي".

وأبدى بيوتشر أمله في أن تدرس اللجنة البارالمبية الدولية مثل هذا القرار بالتشاور مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف :"لا يمكنني ولا أرغب في تخيل مشاركة روسيا في حفل الافتتاح، حتى لو دخل رياضيوها دون رفع العلم الوطني وتحت شعار اللجنة البارالمبية الروسية"، وذلك في إشارة إلى العقوبات المتعلقة بالمنشطات والتي تحرم روسيا من المشاركة كدولة في المنافسات الكبرى حيث يشارك رياضيوها كرياضيين مستقلين.

وأشار إلى أن إلغاء دورة الألعاب البارالمبية المقررة بين الرابع و13 من مارس لن يضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لكن منع الرياضيين الروس من المشاركة قد يمس الشعور الوطني للسيد بوتين."

وأضاف أنه لا يفترض إلغاء الدورة البارالمبية لأن الحضور المحتمل لرياضيي أوكرانيا سيشكل إشارة قوية للسلام.