الاجتماع الحاسم في الزمالك.. كارتيرون لن يحضر دون إبلاغ رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة مع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، في تمام الواحدة ظهر اليوم الإثنين، في مقر النادي.

مرتضى شن هجوما عنيفا على كارتيرون مساء الأحد، في تصريحات تليفزيونية، متهما إياه بـ"الخائن والتسبب في فسخ التعاقد"، بسبب ما ادعاه بأن المدير الفني الفرنسي أتم تعاقده مع نادي سعودي، وتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا بعد تلك الخطوة.

من جهته، علم الخليج 365، أن كارتيرون ينوي عدم التوجه إلى الاجتماع الحاسم مع رئيس الزمالك، حال عدم إبلاغه بـ"إيميل" رسمي.

وعيّن مرتضى منصور، أسامة نبيه مدربا عاما للفريق، وأحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً، فيما أحال كارتيرون للتحقيق عقب الخسارة أمام الوداد.

ويقام مران الزمالك اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادا لمواجهة فيوتشر في الأسبوع العاشر يوم الأربعاء المقبل، فيما لم يتضح معالم من يقود المران اليوم، في ظل أزمة مرتضى وكارتيرون.

وكان أسامة نبيه رحل عن منصبه بالجهاز الفني للزمالك في يناير الماضي، ليخرج بعدها بتصريحات ضد كارتيرون، بأنه لديه الكثير من المشاكل ولا يستطيع علاجها ويفتقد للروح والقرب من اللاعبين.