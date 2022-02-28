مصدر بكاف يكشف لمصراوي: اتجاه للاستعانة بحكام من خارج أفريقيا بتصفيات مونديال 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد

كشف مصدر مسئول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن وجود اتصالات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية بين لجنة حكام "كاف" مع لجنة حكام "فيفا" للتنسيق حول الأطقم التحكيمية التي ستدير مباريات الدور الفاصل والحاسم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتشهد التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقارة أفريقيا، مواجهة مصر والسنغال في 25 و29 من شهر مارس المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "التنسيق يشمل إمكانية تطبيق وتنفيذ تجربة تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في المباريات الخمس في لقاءات الذهاب يوم 25 مارس الجاري ومباريات العودة يوم 29 مارس خاصة بعد تحديد مكان إقامة المباريات".

وأكد المصدر، مواجهة لجنة حكام "كاف" مشكلة في توفير عدد الحكام الذين سيديرون مباريات الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال لاسيما في ظل نقص عدد الحكام المميزين في إستخدام تقنية الفيديو "VAR"، مشيراً إلي رغبة لجنة الحكام بالإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الإستعانة بعدد من حكام الصفوة من خارج أفريقيا سواء في إدارة المباريات أو في غرفة تقنية الفيديو.

وواصل: "الكاف تلقي اتصالات أيضاً من بعض الإتحادات الوطنية التي ستشارك منتخباتها في الدور الفاصل تطلب فيه الإستعانة بحكام متميزين من خارج قارة إفريقيا خاصة بعد حالة عدم الرضا علي مستوي التحكيم الأفريقي في منافسات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون".

يذكر أن عدد حكام النخبة الأفارقة والمرشحين لكأس العالم في قطر 2022 والحاصلين علي رخصة حكم الفيديو المساعد "VAR" أقل من 10 حكام من ضمنهم 4 حكام سيتم استبعادهم من 8 مباريات ذهاباً وإياباً بسبب مشاركة منتخبات بلادهم في الدور الفاصل للتصفيات.

حكام النخبة هم: باملاك تسيما الأثيوبي وبكاري جاساما الجامبي وجاني سيكازوي الزامبي وفيكتور جوميز الجنوب أفريقي ورضوان جيد المغربي ومصطفي غربال الجزائري وماجيت نداي السنغالي ومحمود عاشور المصري.