خاص.. أحمد حسن مكي يعلن انضمامه للدوري الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أعلن أحمد حسن مكي نجم حرس الحدود والزمالك والمنتخب السابق، انضمامه لنادي الخمس الليبي لمدة موسم ونصف.

وأوضح مكي في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه سيتوجه إلى ليبيا مساء اليوم الإثنين، تمهيدا للانضمام للفريق الليبي.

ويلعب نادي الخمس في المجموعة الثانية من الدوري الليبي المنقسم إلى مجموعتين، ويحتل المركز التاسع وقبل الأخير بالمجموعة برصيد 10 نقاط من 11 مباراة.

وأكمل نجم حرس الحدود والزمالك السابق، أن سينتظم في تدريبات الفريق بدءًا من يوم الثلاثاء.

وتوج مكي خلال مسيرته بـ4 بطولات، بواقع بطولتين لكأس مصر وبطولة للسوبر المصري مع حرس الحدود، بالإضافة لبطولة وحيدة لكأس مصر مع الزمالك.

وفسخ مكي تعاقده مع المقاولون العرب الصيف الماضي ليبقى دون نادي خلال هذا الموسم.

ولعب مكي 28 مباراة دولية سجل خلالهم 7 أهداف.

وكان لمكي تجربة احترافية قبل ذلك في الدوري الليبي عبر بوابة نادي أهلي طرابلس وذلك بعد تألقه مع حرس الحدود، ليعود بعد ذلك ليخوض تجارب مع الزمالك وسموحة والجونة والإنتاج الحربي، وأخيرا المقاولون العرب.