"جزء مهم من التاريخ".. أول تعليق من مدرب صنداونز بعد الفوز على الأهلي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد رولاني موكوينا مدرب نادي صنداونز الجنوب أفريقي، أن الفوز على النادي الأهلي في أرضه بالقاهرة، هو جزء مهم من التاريخ.

وحقق نادي صنداونز فوزاً قاتلاً على النادي الأهلي، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال موكوينا في تصريحات صحفية للموقع الرسمي لناديه: "يمكننا على الأرجح أن نقول، أن الرحلة إلى القاهرة هي رحلة مرضية حيث لسنا سعداء تمامًا، نريد دائمًا التحسن، ولكن إذا نظرت إلى المكان الذي ذهبنا إليه وأردنا ست نقاط، فقد حصلنا على أربع نقاط فقط، إذا كانت أربعة من أصل ست نقاط، يمكنك أن تشعر بالرضا".

وأضاف: "كان لدينا أهداف أخرى، مثل محاولة تجميع الفريق معًا، لمحاولة العمل قليلاً لتحسين بعض الشيء في الموضوعات التكتيكية والفنية في التحضير للخصمين المختلفين، حاولنا أيضًا العمل على تكييفنا، خاصة بالنسبة للاعبين الذين لم يلعبوا ويحصلون على الكثير من وقت اللعب، كما ساعدت التسهيلات اللاعبين العائدين من الإصابة".

واختتم: "الفوز على الأهلي في القاهرة، هو جزء مهم من التاريخ لأننا لم نفز في القاهرة في آخر خمس مباريات، لذا كانت هذه هي المرة السادسة التي يحالف فيها الحظ، لم نسجل أهدافًا في القاهرة، لذا لقد ضربت عصفورين بحجر واحد، يمكنك حينها أن تحتفل بالقليل من الإنجاز وتحاول التركيز على الخطوة التالية لأن لدينا مباريات قادمة مهمة للغاية".