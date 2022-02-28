شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 4مصريين لنصف نهائي بطولة ويندي سيتي للاسكواش والشوربجى يقصى حامل اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل مروان الشوربجي ويوسف إبراهيم ونور الشربيني وهانيا الحمامي إلى الدور نصف النهائي ببطولة ويندي سيتي للاسكواش، أحد أكبر بطولات اللعبة والتى تستضيفها ولاية شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 23 فبراير الجاري وحتى الثاني من مارس المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت هانيا الحمامي على منافستها سلمى هاني في مباراة الدور ربع النهائي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 11-5.

كما فازت نور الشربيني على منافستها روان العربي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-3, 11-2.

وفجر مروان الشوربجي المصنف السادس عالمياً مفاجأة كبيرة بعد الفوز على حامل اللقب علي فرج المصنف الأول على العالم، وإقصائه من الدور ربع النهائي، وفاز مروان بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-9, 12-10, 11-7.

وأخيراً فاز يوسف إبراهيم على منافسه إيكر بخاريس بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-4, 11-6.