شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يعود من السنغال فجر الثلاثاء بعد المشاركة بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب السلة من السنغال فجر الثلاثاء بعد انتهاء المشاركة فى المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتى أقيمت فى الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجارى. وتقع مصر فى المجموعة الرابعة من مجموعات التصفيات، بجانب منتخبات الكونغو الديمقراطية، وكينيا، والسنغال مستضيف البطولة .

فاز منتخب السلة على الكونغو الديمقراطية فى المباراة الختامية من التصفيات، ومن قبله الفوز على كينيا، وفى أول مباراة خسر من السنغال، وبذلك جمع المنتخب 5 نقاط بالتساوى مع الكونغو الديمقراطية والسنغال أيضا، بينما كينيا نقطتين فقط.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباريات المرحلة الثانية فى يوليو المقبل ، بنفس ترتيب مباريات المرحلة الأولى ، أيام 1 و 2 و 3 يوليو.

ووفقا لنظام البطولة، يصعد أول 3 منتخبات من كل مجموعة للدور التالى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وعلى الأرجح ووفقا لنتائج المجموعة حتى الآن، فإن المنتخبات المرشحة للصعود للدور التالى بعد المرحلة الثانية ستكون مصر والكونغو والسنغال فى ظل النقاط التى جمعها كل منتخب.