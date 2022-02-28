شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام فرجاني ساسي مع الزمالك بعد مفاوضات عودته للقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدور الفترة الحالية مفاوضات بين مسئولى الزمالك والتونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق السابق من أجل عودته مرة أخرى للقلعة البيضاء، بعدما رحل للدحيل القطرى الموسم الماضى.

وجاء التفاوض مع ساسى لتدعيم خط وسط الزمالك، وهو ما رحب به ساسى، حيث إن المفاوضات تدور فى الوقت الحالى حول قيمة العقد الجديد بين الزمالك وفرجانى.

وعرض مسئولو القلعة البيضاء على اللاعب توقيع عقد جديد بنفس قيمة التعاقد الذى تتراوح ما بين مليون ومليون و300 ألف دولار.

وبعد اقتراب العودة مرة أخرى لميت عقبة نرصد فى السطور التالية أهم ما قدمه ساسى مع الزمالك قبل رحيله إلى قطر..

ساسى انضم للزمالك موسم 2018 قادما من النصر السعودى، ورحل فى النصف الأول من يونيو 2021، وخلال هذه الفترة خاض ساسى مع الزمالك 102 مباراة بمختلف البطولات،

سجل اللاعب التونسي مع الزمالك 16 هدفًا وصنع 17 وحصل على 33 إنذارا و3 بطاقات حمراء.

على مستوى البطولات، توج ساسى مع الزمالك بأربع بطولات مختلفة، هى السوبر الأفريقى، وكأس مصر، والسوبر المحلى، والكونفدرالية الأفريقية.