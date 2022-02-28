شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: "من الوارد تتويج بيراميدز بالدورى بعد خناقة حلوة مع الأهلى والزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامى أحمد شوبير أن بيراميدز بإمكانه التتويج بدوري هذا الموسم وتسجيل أول بطولة فى تاريخه بعد منافسة شرسة مع الأهلى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" بيراميدز فرقة تستحق الاحترام ومعاهم مدرب كبير يستحق التقدير، بيراميدز سيكون منافس كبير جدا على الدوري هذا الموسم ".

ويضيف شوبير: "من الوارد أن يفوز بيراميدز بالدوري هذا الموسم ويحقق المفاجأة عملوا فرقة كويسة ومعاهم مدرب متميز زى ايهاب جلال ، وعشان كدا هيكون فى خناقة حلوة مع الاهلى محتكر اللقب أو الزمالك على التتويج بالدوري هذا الموسم ولازم الناس تفتكر كلامى أخر الموسم من دلوقتى بقول بيراميدز سيكون منافس سرش على بطولة الدوري".

واصل نادى بيراميدز صدارة مجموعته بعد الفوز على فريق الصفاقسى التونسى بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل هدف بيراميدز الوحيد على جبر في الوقت القاتل 92، بعدما استغل عرضية عبد الله السعيد من ركنية، ليضعها في الشباك برأسية مميزة.