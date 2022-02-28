شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. رضا شحاتة أصغر مدير فنى فى الإيجيبشيان ليج بخبرات فائقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد رضا شحاتة من أصغر مدبى دورى الإيجيبشيان ليج هذا الموسم سنا ، و لكنه يمتلك خبرات الكبار التى تمكنه من تقديم أفضل العروض و المنتئج فىالمهمة الفنية لفريق الجونة.

ونجح رضا شحاتة المدير الفنى لفريق الجونة فى أن يبت ذاته من موقع الإدارة الفنية بكافأة و خبرة ،حيث حصل على إشادات واسعة بعد الفوز على الإسماعيلى فى المواجهة التى جمعتهما مؤخرا فى الإسبوع العاشر بالدورى الممتاز ، ليرتفع رصيد نادى الجونة إلى 14 نقطة ليرتقى إلى المركز السابع، من 9 مباريات حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل 7 أهداف واستقبل 8 أهداف أخرى.

بدأ شحاتة مسيرته فى عالم كرة القدم بقطاع ناشئين المنصورة قبل الإنتقال للنادى الأهلى ، و قبل أن يدخل عالم التدريب و يحقق نتائج مع الجونة بعد حصوله على دورات تدريبية عمل بعدها فى قطاع النشائين بالجونة قبل أن يتولى مهمة الفريق الأول .

يرصد الخليج 365 لقطات للمدير الفنى رضا شحاتة فى الصور التالية: