شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب رد طبيب قلب شهير على أشعة بانون وكوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي رد أحد أكبر الأطباء المُتخصصين في أمراض القلب في مصر على الأشعة الخاصة بثنائي الفريق بدر بانون وأحمد نبيل كوكا بعد عرضها عليه الساعات الماضية.

وخضع بانون وكوكا لأشعة وفحوصات شاملة على القلب والضدر لمعرفة مدى تعافيهما من أثار مُضاعفات الإصابة بفيروس كورونا التى حرمتهما من تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة.

وقام مسئولو الأهلي بعرض الفحوصات على استشاري كبير متخصص في أمراض القلب، من أجل إبداء وجهة نظره في هذه الأشعة وتحديد موقف الثنائي من المشاركة في التدريبات.

على صعيد آخر ، طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، من محللى الأداء بفريقه تقريرا مفصلا عن فريق فاركو، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى قبل ملاقاته فى الثامنة مساء الثلاثاء باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. ويتطلع الأهلى لمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على المقاصة برباعية نظيفة في الجولة الماضية، ويحتل المارد الأحمر المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 لقاءات فاز في 7 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف.