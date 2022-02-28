شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كيروش قلقان من أداء اللاعبين الدوليين قبل مباراة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس قلق البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر من أداء اللاعبين فى الفترة الأخيرة، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كنت قاعد مع كيروش فى مباراة فيوتشر الأخيرة بالدورى وشوفت المدرب قلقان ومش مبسوط بأداء اللاعبين الدوليين وخايف وقلقان ومعاه كل الحق أنا لو مكانه هقلق".

وأضاف شوبير، "باقى 25 يوم فقط على مباراة السنغال بتصفيات كأس العالم، ومستوى اللاعبين مش كويس، سواء فى الأهلى أو الزمالك، وكمان الدورى مش ممتع ومتلاقيش مباريات 3/3 مثلا لأ بالعكس فى ندرة فى الاهداف ".

وحصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، على تسجيل لمباراة الزمالك والوداد المغربى التى أقيمت مساء السبت الماضى بدورى أبطال أفريقيا، لتقييم أداء لاعبى الأبيض قبل مباراتىّ السنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويضم الزمالك عدداً من اللاعبين الدوليين، مثل محمد أبو جبل ومحمود الونش وإمام عاشور ومحمود علاء وأحمد فتوح.

ودخل الثنائى أحمد ياسر ريان وأحمد حسن كوكا مهاجما ألتاى وقونيا سبورت التركيين، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، قبل مباراتى الفراعنة أمام السنغال يومىّ 25 و29 مارس المقبل، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.