شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجري تعديلات على تشكيل الأهلي بعد السقوط أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تعديلات على تشكيل الفريق الأحمر في المباريات المقبلة، بحيث يعيد بعض اللاعبين للمشاركة الأساسية مع إحالة عدد آخر من اللاعبين للدكة، بعد الخسارة غير المتوقعة للأهلي من صن داونز يوم السبت الماضي في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتعقد موقف الفريق الأحمر في الصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية التي يحتفظ بلقبها في آخر نسختين.

وينوي موسيماني إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي من خلال إحالة كلا من طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم لدكة البدلاء مع عودة كلا من بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وحسام حسن للمشاركة الأساسية مع الفريق الأحمر، لاسيما بعدما خيّب بعض اللاعبين آمال المدرب الجنوب إفريقي خلال مشاركتهم أمام صن داونز.

ويرغب موسيماني في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه سواء في إنهاء الهجمات او الفاعلية الهجومية خاصة في الشوط الأول، وضرورة استغلال كل الفرص التي تتاح للاعبين أمام المرمى مع ضرورة تنويع طرق الاختراق وتهديد مرمى الفرق المنافسة خاصة التصويب على المرمى، بعدما سدد لاعبيه أكثر من كرة ولكن لم تصل أيا منهم بين الثلاث خشبات.

في شان متصل، أبدى بيتسو موسيماني حزنه للخسارة من صن داونز وتعقد موقف فريقه بالمجموعة، مؤكداً: حصلنا على فرص عديدة ولم نسجل، واعرف ان الخطر دائما من المرتدات وهو ما حدث اليوم، والآن نحن في موقف صعب للتأهل وطالب الكاف بتواجد الفار في المباريات وعانينا لغيابه اليوم، وأعتقد أن بيرسي تاو لم يكن متسللا.. وحارس صن داونز تصدى لكرة بيده من خارج المنطقة".

أكمل: " كنا نحاول التسجيل طوال المباراة.. واعتقد ان تغيير حسام حسن تأخر.. ولكن لو كنا سجلنا قبلها فلن نتحدث عن توقيت التغيير، ودفعنا ثمن عدم التسجيل مبكرا امام صن داونز، كما أن بيرسي تاو سجل واعتقد انه ليس تسللا.. ولو كان الهدف تم احتسابه فلن اسأل عن مشاركته اليوم بعد الغياب لفترة طويلة، ومباراة صن داونز كانت تحتاج لاعبين اصحاب خبرات ولذلك دفعت ببيرسي تاو".

شدد: " علينا محاولة الفوز على صن داونز في جنوب افريقيا ونحن قادرون على ذلك، ووجه رسالة للحاضرين خلال المؤتمر الصحفي وجماهير الأهلي: "اعتذر لكم جميعا على الخسارة".