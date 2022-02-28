الزمالك: تعيين عبد المقصود مساعداً.. وأسامة نبيه مدرباً عاماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق، خلفاً لمدحت عبد الهادي الذي تم استبعاده بسبب أزمة حامل الكرات التي جرت خلال مباراة الزمالك والوداد البيضاوي المغربي.

وكان مرتضي منصور، قرر استبعاد كلا من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني بسبب سوء السلوك وإحالة المدير الفني كارتيرون للتحقيق فور عودته.

وخسر نادي الزمالك المباراة التي جمعته مع الوداد المغربي في الدار البيضاء، بثلاثة أهداف لواحد، مساء السبت، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضي منصور في تصريحات للموقع الرسمي لناديه مساء الأحد: "تقرر أيضاً تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً للفريق خلفاً لأمير عزمي مجاهد، بينما تم إسناد مهمة مدرب حراس المرمى لأيمن طاهر".

واختتم: "أسامة نبيه كان له الدور الأكبر في نتائج الزمالك في الفترة الأخيرة عندما كان يعمل مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون".