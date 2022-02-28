الامارات | تعرف إلى تقييم محمد صلاح في نهائي كأس الرابطة.. وكيف احتفل باللقب

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى تقييم محمد صلاح في نهائي كأس الرابطة.. وكيف احتفل باللقب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل نجم ليفربول والكرة المصرية محمد صلاح على تقييم بلغ 6.8 من 10، في مباراة فريقه مع تشيلسي بنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكشفت شبكة «هوسكورد» العالمية، أن محمد صلاح استحوذ على الكرة بنسبة 2.3 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 74 %.

وحقق نادي ليفربول اللقب، بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح، بنتيجة 11-10، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

واحتفل النجم المصري بطريقته الخاصة بتتويجه مع فريقه ليفربول بقلب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وبعد المباراة، نشر صلاح على حسابه في موقع «إنستغرام»، صورة وهو يحمل كأس الرابطة بالإضافة إلى أخرى من احتفاله مع زملائه في ليفربول داخل غرفة خلع الملابس، وعلق على الصورتين قائلا: «واحد آخر»، في إشارة إلى تتويجه بلقب جديد مع ليفربول.

وهذا اللقب هو الخامس لصلاح مع ليفربول منذ انضمامه إليه في العام 2017.

وسبق لصلاح أن حصد مع ليفربول ألقاب دوري أبطال أوروبا عام 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020، والسوبر الأوروبي عام 2020، وكأس العالم للأندية عام 2019.

ويملك النجم المصري، فرصة التتويج بثلاثة ألقاب أخرى مع ليفربول هذا الموسم، إذ مازال فريقه ينافس على ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

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