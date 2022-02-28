الامارات | مرتضى منصور يدعو حامل الكرات المغربي وأسرته إلى زيارة مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يدعو حامل الكرات المغربي وأسرته إلى زيارة مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك دعوة للشاب المغربي حامل الكرات الذي تم الاعتداء عليه خلال مباراة الوداد والزمالك بدوري أبطال إفريقيا وأسرته بالكامل للحضور إلى مصر ومتابعة مباراة الفريقين المقبلة في البطولة الإفريقية.

وأكد منصور للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه وجه الدعوة أيضا إلى السفير المغربي بمصر لإحضار الشاب وأسرته بالكامل على نفقته الشخصية للتأكيد على روح الإخاء بين الشعبين.

كما أشار مرتضى منصور إلى أنه يتفهم أن الشاب غيور على ناديه وكان يرغب في تأخير الكرة وهي أمور نشاهدها في كل ملاعب العالم، لكننا لا يمكن أن نقبل مواجهتها بهذه الصورة.

وكان المدرب المساعد للزمالك مدحت عبد الهادى، قد عتدى على أحد حاملى الكرات فى ملعب محمد الخامس فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وأنتهت بفوز الوداد 3-1، قبل ان يقرر مرتضى منصور الاستغناء عنه نظرا لما بدر منه.

واعتذر محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد الزمالك لحامل الكرات وبعدها أخرج حكم المباراة البطاقة الحمراء لمدحت عبد الهادى.

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