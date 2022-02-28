شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم مصير أيمن أشرف من مواجهة الأهلى وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أيمن أشرف، مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر، لاختبار طبى لحسم موقفه من المشاركة فى مباراة فاركو بالدوري بعدما غاب اللاعب عن المشاركة مع المارد الأحمر بسبب شكواه من آلام فى الركبة ويؤدى برنامجًا تدريبيًّا منفردًا، وفقًا لما حدده الجهاز الطبى للاعب.

وغاب أيمن أشرف فى مباراتيه الأخيرتين أمام الهلال السعودى بكأس العالم للأندية، والتى فاز بها المارد الأحمر برباعية دون رد ليتوج بالميدالية البرونزية وأمام الهلال السودانى، والتى انتهت بالتعادل السلبى بدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى بسبب الإيقاف، حيث تعرض للطرد فى مباراة بالميراس البرازيلى بالمونديال، كما غاب عن مواجهة مصر المقاصة بالدورى بسبب الإصابة.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ملف مباراة صن داونز الجنوب أفريقي التي أقيمت السبت باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الجهاز يُركّز في مباراة فاركو المقرر لها الثلاثاء باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ11 لبطولة الدورى، ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على المقاصة برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

ويتسلّح موسيماني في مبارياته المقبلة بعودة أكثر من لاعب مُصاب للفريق وهو ما ظهر في مباراة صن داونز الأخيرة التي ضم لها المدير الفني 22 لاعباً هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر