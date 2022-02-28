شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعكف على دراسة فاركو قبل موقعة غسل الأحزان الأفريقية للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، من محللى الأداء بفريقه تقريرا مفصلا عن فريق فاركو، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى قبل ملاقاته فى الثامنة مساء الثلاثاء باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. ويتطلع الأهلى لمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على المقاصة برباعية نظيفة في الجولة الماضية، ويحتل المارد الأحمر المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 لقاءات فاز في 7 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف.

وخسر الأهلي على ملعبه في دوري الأبطال أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة (1-0) لذا يسعى لغسل الأحزان الأفريقية أمام فاركو فى المواجهة الأولى بين الفريقين في بطولة الدوري المصري، وسط توقعات بصدام كروي مثير بستاد الإسكندرية.

ونال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الخسارة السابعة مع المارد الأحمر منذ توليه المسئولية فى الأول من أكتوبر 2020 .

وخسر الأهلي تحت قيادة موسيماني من صن داونز الجنوب أفريقي فى الجولة الثالثة أمس، السبت، باستاد القاهرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقاد موسيماني الأهلي فى 80 مباراة بمختلف البطولات المحلية والقارية، فاز خلالها فى 56 لقاء وتعادل فى 17 وخسر 7 مباريات.

ونجح موسيماني فى التتويج مع الأهلي ببطولة الدوري العام مرة واحدة وكأس مصر مرة واحدة ودوري أبطال أفريقيا مرتين، السوبر الأفريقي مرتين وبرونزية كأس العال للأندية مرتين.