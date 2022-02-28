شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بمراقبى مباريات القسم الثانى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم اتحاد الكرة اجتماعًا مع مراقبى مباريات القسم الثانى وتحديدا "مراقبى قبلى"، على أن يستضيف غدًا الثلاثاء مراقبى "بحرى"، من أجل رفع كفاءتهم والتأكيد على ضوابط عمل المراقبين خلال الفترة المقبلة، حيث تعتمد اللجنة على تقارير المراقبين بجانب الحكام فى اتخاذ القرارات اللازمة عقب كل جولة فى الممتاز"ب".

ويشهد الاجتماع حضور محمد أبو الوفا وايهاب الكومى عضوا المجلس والمشرفين على مسابقات المظاليم ، وكذلك أعضاء لجنة مسابقات القسم الثانى.

من ناحية أخرى، قرر مجلس اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تطبيق تقنية الفيديو في كأس مصر بداية من دور الـ32، حيث تقام مباريات هذا الدور فى الفترة من 11 حتى 14 مارس المقبل.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن تطبيق التقنية منعا للجدل وتوفير مزيد من العدالة التحكيمية في مباريات كأس مصر.

وكانت اللجنة الثلاثية السابقة لإدارة اتحاد الكرة، قررت تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات قبل نهائى ونهائى كأس مصر فقط ترشيدا للنفقات، قبل أن يقرر المجلس الحالى تطبيق التقنية من دور الـ32 للبطولة.