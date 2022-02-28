تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الإثنين 28 فبراير/ شباط 2022، عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية.



وتختتم اليوم مباريات الجولة رقم 27 في الدوري الإسباني والإيطالي، فضلا عن إقامة بعض اللقاءات في الدوري المصري.

يستضيف فريق غرناطة، نظيره قادش في ختام الجولة رقم 26 من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، بتعليق عامر الخوذيري.

يخوض فريق أتالانتا مواجهة هامة في الجولة رقم 27 من الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا.

المباراة تنطلق في الساعة 10.50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.50 مساء بتوقيت أبوظبي و9.50 مساء بتوقيت القاهرة.

رابطة الدوري الإيطالي ستبث المباراة على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" بتعليق خالد الغول.

سيكون فريق إيسترن كومباني، على موعد مع مباراة مهمة له ضد نظيره سيراميكا في الجولة رقم 11 من الدوري المصري.

هذه المباراة تنطلق في الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة، 4 مساء بتوقيت مكة المكرمة و5 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل هذه المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس" على الهواء مباشرة.

ينتظر أن يخوض فريق الاتحاد السكندري مواجهة هامة أمام طلائع الجيش في الجولة رقم 11 من الدوري المصري.

هذا اللقاء سيبدأ في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس" على الهواء مباشرة.