ليفربول يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على تشيلسي في المباراة النهائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

توج ليفربول بلقب كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على تشيلسي في المباراة النهائية، وذلك بركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.



شهد الشوط الأول سيطرة من جانب ليفربول وسط محاولات من تشيلسي لاحتواء الهجوم الكبير لفريق المدرب يورجن كلوب.

ولكن فشل ليفربول في ترجمة الفرص التي تحصل عليها خلال الشوط الأول إلى أهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، شهدت الدقيقة 67 من عمر المباراة، تسجيل ليفربول لهدف التقدم عن طريق مدافعه الكاميروني جويل ماتيب.

لكن الهدف لم يحتسب بعد العودة لتقنية حكم الفيديو "فار".

استمرت محاولات الفريقين لتحقيق الانتصار، لكنها لم تنجح، لينتهي اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل السلبي ويتم اللجوء إلى الأشواك الإضافية.

لم يتغير الحال في الأشواط الإضافية، رغم محاولات الفريقين، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح جاءت مثيرة، حيث حسمها ليفربول بنتيجة 11-10، بعدما أهدر الإسباني كيبا حارس تشيلسي الركلة الأخيرة.

وفي ماراثون ركلات الترجيح، سجل لليفربول، جيمس ميلنر وفابينيو وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح ودييجو جوتا وديفوك أوريجي وأندي روبرتسون وهارفي إليوت وإبراهيما كوناتي وحارس المرمى كاومهين كيلر.

في المقابل، سجل لتشيلسي كل من، ماركوس ألونسو وروميلو لوكاكو وكاي هافيرتز ورييس جيمس وجورجينيو وأنطونيو روديجير ونجولو كانتي وتيمو فيرنر وتياجو سيلفا وتريفو تشالوباه، وأهدر حارس المرمى كيبا اريزابالاجا.