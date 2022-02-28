شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو: عقوبة "فيفا" لن تمنعنا من تحويل إعارة محمد صبحى لبيع نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بفاركو عن أن العقوبة الموقعة على ناديه لن تمنعه من تفعيل عقد شراء الحارس محمد صبحى من الزمالك، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "فاركو يستطيع شراء عقد محمد صبحى بتسديد 20 مليون جنيه للزمالك لتفعيل بند تحويل إعارة الحارس لبيع نهائي في نهاية الموسم، لأنه ليس بصفقة جديدة، بل عنصر متواجد في قائمة الفريق".

وأوضح المصدر أن الموقف شبيه بما حدث مع الزمالك الذي تعرض لإيقاف القيد، ورغم ذلك نجح في تفعيل بند شراء سيف الدين الجزيري، الذي كان معارًا من المقاولون العرب.

ويلاقى الأهلى مع نظيره نادي فاركو في المباراة التي سوف تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وتقام مباراة الأهلى وفاركو في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل على استاد الإسكندرية بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.