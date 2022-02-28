شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يجهز ملفا قانونيا للرد على قرار الفيفا بإيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مسئولو نادى فاركو السكندرى على تجهيز ملف قانونى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يشمل تظلماً ضد قرار تغريم النادى 500 ألف دولار، بخلاف إيقاف القيد لفترتى انتقال على خلفية أزمة ضم سيف تيرى مهاجم المريخ السودانى المصاب حاليا قبل بداية الموسم الجاري.

ويرى مسئولو فاركو أن موقفهم القانونى سليم، وأن التظلم ضد العقوبة سيوقف تنفيذ الحكم لحين البت فى التظلم، وفى حال رفضه سيقوم النادى البرتقالى بسداد الغرامة المالية المفروضة حتى يقرر الفيفا إلغاء العقوبة الإدارية.

وأعلن نادى المريخ السودانى عن حصوله على قرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " بتوقيع عقوبات على نادى فاركو ولاعبه سيف الدين مالك بخيت "تيري" على خلفية الشكوى التى تقدم بها النادى السودانى.

ونشر نادى المريخ السودانى بيانا رسميا على الصفحة الرسمية له على موقع " فيس بوك"، "أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم اليوم الخميس الموافق 24 فبراير قراراً قضى بمعاقبة اللاعب سيف الدين مالك بخيت (تيري) ونادى فاركو المصرى بدفع 500 الف دولار بالتضامن إضافة إلى معاقبة نادى فاركو بالحرمان من التعاقدات لفترتين متتاليتين وإيقاف اللاعب سيف تيرى لـ(4) أشهر من مزاولة اى نشاط رياضي.

جاء فى البيان، "فى القضية المقدمة من رئيس مجلس إدارة نادى المريخ السيد آدم سوداكال إلى الإتحاد الدولى لكرة القدم ضد اللاعب سيف الدين مالك بخيت (تيري) ونادى فاركو المصرى عقب هروب اللاعب لمصر وإخلاله بالعقد الملزم الموقع مع النادي، وحكمت الفيفا بتعويض قدره 500 الف دولار على اللاعب سيف تيرى وان يدفعها نادى فاركو معه بالتضامن كما سلط الإتحاد الدولى لكرة القدم عقوبات تأديبية على نادى فاركو بحرمانه من التعاقدات عطفاً على ما قام به النادى المصرى من تجاوزات فيما يتعلق بتعاقده غير القانونى مع اللاعب سيف الدين مالك تيري.

وينافس المريخ كلا من مواطنه الهلال والأهلى و صن داونز فى مجموعة دورى الأبطال التى يعتليها الفريق الجنوب أفريقى برصيد 4 نقاط، بينما تساوى المريخ مع الأهلى والهلال السودانى عند رصيد نقطة واحدة ويتبقى له مباراة مؤجلة مع الأهلي.