شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه طلائع الجيش لتصحيح المسار بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الاتحاد السكندري نظيره طلائع الجيش فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فى الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وهي المباراة التي يدخلها زعيم الثغر بحثا عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادل وهزيمة فى آخر لقاءين بالمسابقة، بينما يطمح فريق الطلائع فى استغلال الصحوة التى يعيشها عقب الفوز على فاركو فى لقاء الجولة الماضية.

ويدخل الاتحاد لقاء اليوم فى المركز التاسع برصيد 13 نقطة جمعها من 10 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وخسر فى مثلها وتعادل أربع مرات ونجح لاعبوه في تسجيل 15 هدفا بينما استقبلت شباكه 17، بينما يخوض فريق الطلائع مواجهة اليوم فى المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط جمعهم من الفوز في مباراتين و3 تعادلات وخمس خسائر.

ويأمل حسام حسن المدير الفني للاتحاد في مصالحة جماهير سيد البلد، بعد النتائج السلبية وكان أخرها الهزيمة أمام إنبى في الجولة الماضية بهدف دون رد، لتتواصل خيبات الفريق رغم التدعيمات الكبيرة التي أبرمها مطلع هذا الموسم، وتواجد جهاز فني كبير بقيادة العميد حسام حسن.