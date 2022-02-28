شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتجه للإسكندرية اليوم لمواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى اليوم الإثنين استعداداته لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ويخوض ألفريق الأحمر مرانه الأخير على استاد التتش ثم يعلن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للأهلى قائمة المباراة التى تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك.

ويتطلع الأهلى لمواصلة الأنتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على المقاصة برباعية نظيفة فى الجولة الماضية، ويحتل المارد الأحمر المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 لقاءات فاز فى 7 مباريات وتعادل فى لقاء وحيد وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف ، كما يرغب المارد الأحمر من وراء الفوز على فاركو فى مصالحة الجماهير بعد السقوط المفاجئ أمام صن داونز.

ولعب الأهلى مع صن دوانز أمس باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وسيلعب مع فاركو الثلاثاء المقبل بالدورى الممتاز ثم يلعب مع المريخ السودانى بالقاهرة يوم 5 مارس المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدور أبطال أفريقيا والتى تم تأجيلها منذ أسبوعين بسبب مشاركة الأهلى فى مونديال الأندية الأخير بالأمارات.