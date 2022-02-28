شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات تضمن تأهل الزمالك فى دورى الأبطال الأفريقى بعد ثلاثية الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش فريق الكرة الأول بنادي الزمالك موقف بالغ الصعوبة في مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة على يد الوداد البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سيناريوهات تأهل الزمالك فى دوري الأبطال الأفريقى

يمتلك فريق الزمالك بعد الخسارة من الوداد المغربى ثلاثة سيناريوهات تضمن التأهل لدور ربع النهائى بدوري الأبطال الأفريقى الأول سيكون هو فوز الفارس الأبيض في مبارياته الثلاث المقبلة أمام كل من الوداد وساجرادا بالقاهرة وبتروأتلتيكو بأنجولا، بشرط تعادل أو خسارة الوداد أمام بترو أتلتيكو بالمغرب.

وسيكون السيناريو الثانى متمثل فى فوز الزمالك في مبارياته الثلاث مع فوز الوداد على بترو أتلتيكو بالمغرب وتحقيق ساجرادا المفاجأة والفوز على بتروأتلتيكو في الجولة المقبلة بينما السيناريو الأخير سيكون فوز الزمالك على الوداد وساجرادا بالقاهرة والتعادل مع بتروأتلتيكو في أنجولا بشرط فوز كل من الوداد وساجرادا على بتروأتلتيكو.

موعد مباراة الزمالك فى دوري الأبطال الأفريقى

يستضيف فريق الزمالك نظيره الوداد المغربى فى الرابعة عصر الجمعة 11 مارس المقبل على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية فى دور المجموعات

الزمالك -الوداد المغربى 11 مارس

بترو اتلتيكو الأنجولى - الزمالك 18 مارس

الزمالك - ساجردا الأنجولى 1 أبريل

رصيد الزمالك فى دوري الابطال

حصد الزمالك نقطتين من تعادلين، الأول مع بترو أتلتيكو 2-2 في القاهرة، والثاني مع ساجرادا 0-0 في أنجولا.

ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري الأبطال الأفريقى

بترو أتلتيكو في المركز الأول 7 نقاط.

الوداد في المركز الثاني 6 نقاط.

الزمالك في المركز الثالث بنقطتين.

ساجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة.