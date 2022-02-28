شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ رحلة العودة إلى القاهرة بعد مواجهة أوتوهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ بعثة النادي المصري اليوم، الاثنين، رحلة العودة إلى القاهرة قادمة من الكونغو الديمقراطية والتى تستغرق حوالي 11 ساعة يتخللها ترانزيت فى إثيوبيا، ومن المقرر أن يصل الفريق البورسعيدي إلى القاهرة فجر الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من خوض مباراة أوتوهو الكونغولي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد المصري لمواجهة نظيره إنبي، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكانت بعثة النادي المصري سافرت إلى الكونغو فجر الخميس الماضي لتدخل معسكرا مغلقا لمدة 3 أيام قبل اللقاء المرتقب، وافتقد الفريق البورسعيدي في ذلك اللقاء لخدمات اثنين من أهم لاعبيه وهما كريم العراقي ظهير أيمن المصري لتراكم البطاقات الصفراء، وأحمد الشيخ بسبب إصابته في الركبة.

ويترأس بعثة المصري، حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، بينما تضم البعثة التي يصل عددها إلى 38 فردًا، مدير الكرة كريم ذكري والجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، وكذلك أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات ، فيما تضم البعثة 22 لاعبًا هم: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، أحمد شوشة ، عمرو موسى، ياسر حامد ، هيثم لعيوني ،كريم علاء، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر ، الياس الجلاصي ، أحمد حمودي ، أسامة الجزار ، أوستين أموتو، حسين رجب، عمرو مرعي.