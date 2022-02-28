شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يواجه سيراميكا بأحلام الفوز الأول والهروب من القاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح استاد بتروسبورت فى الثالثة عصر اليوم، الاثنين، أبوابه لاستضافة مباراة قوية بين إيسترن كومباني وسيراميكا، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الممتاز هذا الموسم، وهي المواجهة التي يدخلها فريق إيسترن بهدف تحقيق الفوز الأول بعد مرور 10 جولات لم يتذوق فيها طعم الفوز، بينما يسعى فريق سيراميكا للاقتراب من المربع الذهبي وكسر عقدة التعادلات التي ضربت الفريق في آخر 4 لقاءات.

يدخل سيراميكا هذا اللقاء في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة جمعها من انتصارين و6 تعادلات وتلقى هزيمتين فقط، ونجح لاعبوه في تسجيل 11 هدفا واستقبلت شباكهم نفس الرصيد من الأهداف، فيما يدخل إيسترن كومباني اللقاء في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط جمعهم من ثلاثة تعادلات بينما تلقى 7 هزائم ولم يحقق أي انتصار.

ويدخل سيراميكا لقاء اليوم بمعنويات عالية، بعد إتمام صفقة محمود صابر لاعب النجم الساحلي التونسي السابق بعد وصول البطاقة الدولية للاعب، وقيده بشكل رسمي فى قائمة فريقه.