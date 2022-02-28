مرتضى منصور: سأشكو كارتيرون غداً للفيفا.. ومدرب جديد يقود الزمالك خلال ساعات

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، توصله لاتفاق مع مدرب أجنبي جديد، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون، لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية آخرها الخسارة أمام الوداد المغربي بثلاثية السبت الماضي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن انطلاق العام الحالي 2022، لم ينجح الزمالك في تحقيق أي فوز مع كارتيرون، سوى فوز واحد فقط أمام سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة، ولكنه سرعان ما ودع البطولة مبكراً، بسبب تدهور النتائج.

كما خسر الزمالك تحت قيادة كارتيرون على يد سموحة في الدوري بثنائية، قبل لقاء الوداد المغربي، بجانب التعادل في أول مباراتين في دوري أبطال إفريقيا، مما جعله يواجه شبح الخروج المبكر من البطولة .

وقال مرتضى منصور، في تصريحات عبر قناة "الحدث اليوم"، في الساعات الأولى من صباح الإثنين: "بعد تقديم شكوى لـ فيفا ضد كارتيرون، لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنتعاقد خلال ساعات مع مدرب أجنبي جديد لقيادة الفريق".

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "نعلم أنه تواصل مع نادي في السعودية وفي انتظار توقيع العقود، نريد إنهاء التعاقد بشكل ودي قبل تقديم شكوى ضده في الفيفا".

وتابع: "قررت عدم اصدار قرارات قبل لقاء الوداد المغربي لعدم الصيد في الماء العكر، وأجلت الحساب لما بعد المباراة، كل ما يفكر فيه الجمهور أفكر فيه وأكثر ولست تلميذا، لأنني تحملت الكثير من الاستفزازات ولم يتحملها بشر من كارتيرون".

وواصل منصور: "كارتيرون أرسل تسجيل لوكيل أعماله بيتهمه فيه بالفشل، وأنه اتفق مع النادي السعودي وهينهي تفاصيل التعاقد بطريقته الخاصة، وهذا يدل على هروبه ، ولكنه أرسل التسجيل الصوتي عن طريق الخطأ لأمير مرتضى".

وأعلن مرتضى منصور أنه سيقدم شكوى غداً لـ فيفا ضد كارتيرون من خلال التسجيل الصوتي الذي أرسله بالخطأ إلى أمير مرتضى.

ووتابع: "لا يوجد شرط جزائي لأنه هو من أراد الفسخ، والزمالك يخسر معه في الدوري وكأس الرابطة، وإفريقيا وبالتالي لا يوجد شرط جزائي".

يشار إلى أن الزمالك سيواجه فريق فيوتشر، الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.