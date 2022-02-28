شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق فاركو بقيادة مجدى عبد العاطى اليوم، الاثنين، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الفريق البرتقالى مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن مجدى عبد العاطى قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويتطلع فاركو لاستعادة الانتصارات المحلية بعد الخسارة من الطلائع بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة ، ويحتل فاركو المركز السابع بجدول الدوري برصيد 15 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز في خمسة لقاءات وخسر مثلها ولم يحقق نتيجة التعادل، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 .

وسقط فريق الأهلي فى فخ الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتعقد موقف الفريق الأحمر في الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية، ويتعرض لأول هزيمة من بطل جنوب أفريقيا على أرضه.

بهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند نقطة واحدة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى فيما ارتفع رصيد صن داونز إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة.