شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد فى مواجهة غينيا بيساو ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2004 نظيره غينيا بيساو، اليوم الاثنين، فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بغينيا فى نسختها الـ17، ومن المقرر أن يلتقى جامبيا غدا الثلاثاء قبل ملاقاة الجزائر الخميس وغينيا الجمعة المقبل.

منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 خاض معسكر ا تدريبيا فى بولندا وخاض الفريق عددا من المباريات الودية، حقق الفوز على فريق سيدات JELENIA GORA البولندى بنتيجة 37 - 28 و حقق الفوز على فريق Görlitzer HC الألماني بنتيجة 36 - 18 و اليوم اختتم الفريق الوطنى الفوز على نادى LEGNICA البولندى بنتيجة 33 - 25.

ويضم جهاز منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات فى بطولة أفريقيا : محمد فرغلى مدير فنى - شريف الشامى مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - محمد سليمان محلل اداء فنى - كابتن شيرين منصور مدير ادارى ودكتورة منة الله بدوى اخصائية علاج طبيعى.

وتضم قائمة اللاعبات: جنى صلاح - مريم محمد - فاطمة محمود - جهاد وائل - جود احمد - لبنى اشرف - ملك احمد - ملك هشام - منة الله الحناوي - نادين طارق - نوال خليل - رانا العربي - شروق محمود - تقى كامل و ينضم لقائمة الفريق فى غينيا الثلاثى كنزي حاتم - لوجين اسامة - مريم عمر و اللاتى تم تصعيدهن مع المنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002 لخوض منافسات بطولة افريقيا للشابات.