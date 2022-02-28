فرحة هيستيرية للاعبي ليفربول بعد التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية

الشارقة - اميمة ياسر -

احتفل لاعبو ليفربول داخل غرف الملابس، عقب التتويج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمرة التاسعة في تاريخ الريدز، وذلك بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ستاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول بموقع "تويتر" فيديو يرصد الفرحة الهيستيرية للاعبي الريدز وهم يحملون كأس البطولة داخل غرف الملابس.

وبهذا التتويج، أصبح ليفربول يمتلك 9 ألقاب في كأس الرابطة، كأكثر ناد تتويجاً بهذا اللقب متخطياً عدد مرات تتويج مانشستر سيتي باللقب.

وحقق ليفربول تلك البطولة لأول مرة منذ عام 2012 وهو أول الكؤوس الإنجليزية في عهد الألماني يورجن كلوب.