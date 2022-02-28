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القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم، الاثنين، منافسات الأسبوع الحادى عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بإقامة مباراتين في غاية القوة والإثارة، حيث يستقبل فريق إيسترن كومباني نظيره سيراميكا، بينما يواجه الاتحاد السكندري نظيره طلائع الجيش.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 28 / 2 / 2022

فى الثالثة عصر اليوم، الاثنين، يفتح استاد بتروسبورت أبوابه لاستقبال مباراة قوية بين إيسترن كومباني وسيراميكا، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الممتاز هذا الموسم، وهي المواجهة التي يدخلها فريق إيسترن بهدف تحقيق الفوز الأول بعد مرور 10 جولات لم يتذوق فيها طعم الفوز، بينما يسعى فريق سيراميكا للاقتراب من المربع الذهبي وكسر عقدة التعادلات التي ضربت الفريق في آخر 4 لقاءات.

ويدخل سيراميكا هذا اللقاء فى المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة جمعها من انتصارين و6 تعادلات وتلقى هزيمتين فقط، ونجح لاعبوه في تسجيل 11 هدفا واستقبلت شباكهم نفس الرصيد من الأهداف، فيما يدخل إيسترن كومباني اللقاء في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط جمعهم من ثلاث تعادلات بينما تلقى 7 هزائم ولم يحقق أي انتصار.





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 28 / 2 / 2022

وفى لقاء آخر، يستقبل الاتحاد السكندري نظيره طلائع الجيش فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، لحساب نفس الجولة، وهي المباراة التي يدخلها زعيم الثغر بحثا عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادل وهزيمة في أخر لقاءين بالمسابقة، بينما يطمح فريق الطلائع في استغلال الصحوة التي يعيشها عقب الفوز على فاركو في لقاء الجولة الماضية.

ويدخل الاتحاد لقاء اليوم في المركز التاسع برصيد 13 نقطة جمعهم من 10 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وخسر في مثلهم وتعادل أربعة مرات ونجح لاعبوه في تسجيل 15 هدفا بينما استقبلت شباكه 17 هدفا، بينما يخوض فريق الطلائع مواجهة اليوم في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط جمعهم من الفوز في مباراتين و3 تعادلات وخمس خسائر.