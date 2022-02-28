شكرا لقرائتكم خبر عن المعاناة مستمرة.. محمد شريف لا يعرف التسجيل خلال 9 مباريات في 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث محمد شريف مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، عن هدفه الأول في عام 2022 سواء مع النادى الأهلى أو منتخب مصر، بعدما شارك في 9 مباريات حتى الآن مع الأهلى ومنتخب مصر.

سجل محمد شريف 3 أهداف في بطولة الدورى هذا الموسم كلها جاءت في 2021، وخاض مع الاهلى مباراة واحدة في بطولة الدورى في 2022 كانت أمام مصر المقاصة والتي انتهت بفوز الأهلى برباعية لم يسجل خلالها محمد شريف أي هدف خلال 48 دقيقة لعبها.

ويعود تاريخ آخر هدف سجله محمد شريف مع الأهلى لـ 26 ديسمبر 2021 حينما سجل فى مرمى فيوتشر بالدوري المصرى.

ونستعرض مشاركات محمد شريف مع الأهلى في 2022كأس العالم للأندية

شارك محمد شريف مع الاهلى في كأس العالم للأندية في مباراتين، الأولى أمام بالميراس البرازيلي في 8 فبراير وانتهت بخسارة الأهلى بهدفين نظيفين، وشارك شريف في 36 دقيقة فقط، والثانية أمام الهلال السعودى 12 فبراير وانتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة وشارك شريف في 55 دقيقة ولكنه لم يسجل.

الدورى

خاض مع الأهلى مباراة واحدة في بطولة الدورى في 2022 كانت أمام مصر المقاصة والتي انتهت بفوز الأهلى برباعية لم يسجل خلالها محمد شريف أي هدف خلال 48 دقيقة لعبها.

دورى أبطال أفريقيا

لعب محمد شريف مباراتين مع الأهلى في دورى أبطال أفريقيا، الأولى أمام الهلال السودانى 18 فبراير وشارك في 83 دقيقة ولكنها انتهت بالتعادل السلبى، والثانية أمام صن داونز في 26 فبراير وشارك في 64 دقيقة خلال المباراة التي خسرها الأهلى بهدف نظيف.

مشاركات محمد شريف مع المنتخب

شارك محمد شريف مع منتخب مصر في 4 مباريات في بطولة كأس أمم افريقيا التي أقيمت في الكاميرون وحصد الفراعنة المركز الثانى بعد الهزيمة من السنغال بركلات الترجيح، بواقع 54 دقيقة فقط وجاءت كالتالى: دقيقة واحد في مواجهة نيجيريا، و12 دقيقة أمام غينيا بيساو، و29 دقيقة أمام كوت ديفوار، و12 دقيقة أمام الكاميرون، ولم يسجل أي أهداف في البطولة.